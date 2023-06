L’operatore virtuale 1Mobile ha deciso di togliere dalla disponibilità degli utenti delle offerte, così da snellire definitivamente il suo portafoglio tariffario andando a chiudere alcune offerte standard dove sono presenti minuti, SMS e Giga, oltre che alla solo dati Giga 200 Limited Edition.

È importante specificare prima 1Mbile è un brand di Compagnia Italia Mobile ed è sotto la guida dell’Amministratore Delegato Antonio Cortina. Insieme all’aggregatore tecnico Effortel, l’operatore virtuale MVNO ESP consente ai suoi clienti di navigare su rete Vodafone 4G con una velocità che arriva fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload.

1Mobile: le offerte non più visibili sul sito dell’operatore

Precedentemente, all’interno della sezione “Per Tutti“, ossia quella che era dedicata ai nuovi clienti di 1Mobile, sia he avessero un numero nuovo che in portabilità da un qualsiasi altro operatore telefonico, erano presenti in complessivo ben 7 offerte che ora però sono scese a 4.

Nella sezione “Solo dati“, erano invece presenti sia l’unica offerta solo dati di 1Mobile ossia la Giga 200 Limited Edition, ma anche l’offerta per dispositivi Internet of Things, ossia XConnect. Ad oggi, è rimasta a disposizione solo quest’ultima.

Dunque, per fare un accurato resoconto, le offerte chiuse in commercializzazione da 1Mobile sono in tutto quattro: 1Mobile Start 2Plus, 1Mobile Power XPlus, 1Mobile Special XPlus e Giga 200 Limited Edition.

Per quanto concerne invece il resto del portafoglio tariffario, in questi ultime ore veniva indicata scadenza al 31 Maggio 2023. Adesso, invece, in base a quanto indicato nel sito ufficiale dell’operatore, tutte le offerte rimanenti sono attivabili fino al 12 Giugno 2023, salvo cambiamenti.