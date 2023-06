Le piattaforme streaming e l’importanza della connessione Internet

Le piattaforme streaming sono molto apprezzate nel nostro Paese; sono infatti moltissimi gli abbonati a quei servizi di streaming che trasmettono serie televisive di ogni tipo, film ed eventi sportivi; l’amore per queste piattaforme si è poi molto accentuato durante i periodi di lockdown che hanno caratterizzato gli anni 2020 e 2021. Secondo i dati più recenti, gli utenti streaming italiani ufficiali sono circa 15 milioni, ma si può tranquillamente ipotizzare che il numero sia decisamente maggiore; esistono infatti anche molti utenti streaming non registrati che sfruttano piattaforme pirata, un fenomeno purtroppo non facile da debellare, anche se ultimamente si stanno prendendo provvedimenti in merito.

Come funzionano le piattaforme streaming?

Lo streaming non è una tecnologia particolarmente recente, anche se il grande successo delle varie piattaforme (Netflix, Amazon Prime ecc.) è esploso soltanto negli ultimi anni, perlomeno qui in Italia. Tale tecnologia consente di inviare ai vari utenti dei contenuti multimediali. Chi dispone di un dispositivo come TV smart, personal computer, tablet, notebook, smartphone ecc. ed ha accesso a una rete Internet può usufruire, pagando un canone di abbonamento, di tali contenuti; questi ultimi possono essere visionati sul dispositivo e negli orari che si preferiscono, on demand.

In sostanza, grazie alla connessione Internet si ha un passaggio di dati che arrivano ai dispositivi scelti dall’utente; nello streaming non è necessario attendere l’intero download del contenuto multimediale; lo scambio rapido delle informazioni tra sorgente e dispositivo concede all’utente la possibilità di usufruire immediatamente del contenuto.

Streaming: perché è necessaria una connessione Internet di qualità?

Lo streaming è una tecnologia particolarmente interessante perché ci offre la possibilità, a prezzi contenuti, di usufruire dei contenuti che si preferiscono, agli orari che riteniamo più consoni per la nostra situazione restando comodamente seduti sul divano della nostra abitazione. Per poter godere nel migliore dei modi di questa tecnologia è però necessario disporre di una connessione wifi casa che sia caratterizzata da:

notevole velocità (se non si vogliono rischiare rallentamenti nel flusso dei dati)

notevole stabilità (se la connessione non è stabile è impossibile fruire al meglio dei vari contenuti).

Queste due caratteristiche possono essere garantite da connessioni Internet che si avvalgano di tecnologie all’avanguardia come quelle proposte da EOLO, azienda leader nel settore delle telecomunicazioni. EOLO infatti propone offerte che si avvalgono o della tecnologia FTTH (Fiber to the Home, fibra fino a casa) o della tecnologia FWA (Fixed Wireless Access).

La prima usa solo cavi in fibra ottica garantendo velocità e stabilità; non tutte le zone sono però coperte da questo tipo di servizio; in alternativa, si può ricorrere alla FWA, una tecnologia ibrida che sfrutta fibra ottica, connessione wireless e onde radio e permette di garantire performance di connessione di altissimo livello anche in tutte quelle zone che non sono coperte dal servizio FTTH e nemmeno dalle tradizionali tecnologie.

Relativamente allo streaming, EOLO propone il pacchetto opzionale +Intrattenimento da aggiungere al pacchetto base EOLO più. Il pacchetto +Intrattenimento è pensato proprio per lo streaming e il gaming e consente di portare la velocità di download dai 30 Mbps del pacchetto base fino a 100 e 200 Mbps o a 1 Gb/s a seconda della copertura e tecnologia disponibile.