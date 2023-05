Unieuro è impazzita, offerte al 90% di sconto per battere MediaWorld

Unieuro rappresenta una delle migliori realtà del nostro territorio, è ogni giorno in grado di mettere a disposizione del pubblico italiano una serie di ottime offerte speciali, condite con prezzi veramente concorrenziali, applicati sia sulla tecnologia, che sugli smartphone veri e propri.

Per permettere ad ogni singolo consumatore di accedere liberamente alle offerte, è da notare che gli acquisti possono essere completati praticamente ovunque, senza differenze o vincoli legati alla dislocazione, permettendo inoltre di godere delle stesse riduzioni anche tramite il sito ufficiale, con il quale avere la merce gratuitamente presso il proprio domicilio.

Unieuro, una miriade di sconti mai visti

Prezzi sempre più interessanti nel volantino Unieuro, intitolato SottoCosto, ufficialmente disponibile nei vari negozi sparsi per il territorio fino al 4 giugno 2023. Gli smartphone in promozione sono davvero tantissimi e molto vari tra di loro, a partire ad esempio dalla fascia media della telefonia mobile, dove sarà possibile acquistare prodotti in vendita a meno di 500 euro, del calibro di Xiaomi 12 (il migliore della selezione), oppure Redmi Note 12, Redmi 9C, TCL 40Se, Realme 10 e Realme C33.

Osservando più che altro la fascia alta della medesima categoria merceologica, l’occhio cade irrimediabilmente su Galaxy S23, il top assoluto che tutti vorrebbero acquistare, disponibile a 779 euro, oppure anche il Galaxy Z Flip4, disponibile a 679 euro, uno dei foldable che dovreste sicuramente aggiungere al vostro carrello per il migliore rapporto qualità/prezzo. Gli altri sconti del volantino Unieuro li trovate poco sotto.