Dopo aver visto svariate truffe dirette alle banche, oggi si parla di un inganno che porta via i soldi agli utenti dai propri conti con un altro stratagemma.

In poche parole il messaggio che sta girando vi farà credere di poter investire tranquillamente su Amazon, ma la questione è totalmente diversa.

Truffa incredibile: ecco come vi fanno credere di poter investire su Amazon

Come potete notare direttamente in basso il messaggio potrebbe sembrare sotto certi versi realmente convincente. In realtà ci sono alcuni punti da analizzare in maniera meticolosa, ma forse neanche troppo: si parte dalla scrittura del messaggio, la quale è stata fatta in maniera approssimativa. Ci sono infatti lettere maiuscole laddove non dovrebbero esserci, così come una punteggiatura abbastanza raffazzonata.

Per avere una panoramica generale di quello che è il testo da evitare, potete leggere qui sotto. Abbiamo ovviamente provveduto a scorporare il link in modo da non farvi collegare neanche accidentalmente alla pagina della truffa:

“Con Amazon puoi Guadagnare un Secondo Stipendio Con l’aiuto dei Migliori Esperti del settore!

GUADAGNA FINO A 2900€/Settimana. INVESTI NEL TUO FUTURO.

Ricevi Informazioni Gratuite sul Trading Online! ZERO ESPERIENZA È nell’interesse della piattaforma aiutarti a guadagnare. Ti serve solo un PC!

ZERO COSTI L’accesso è gratuito, ti basta compilare il modulo di iscrizione.

Amazon è la tua occasione! ZERO DIFFICOLTÀ Tutti possono iniziare a guadagnare grazie alle indicazioni suggerite dai nostri esperti!

SCOPRI DI PIÙ

Cosa stai aspettando?! Registrazione sicura alla piattaforma Grafici in tempo reale, Guadagni depositati sul tuo conto in 24h, Trading Online, Assistenza 24H.”