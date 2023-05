Truffa FOLLE a banche e utenti, sottratti risparmi per centinaia di euro

La notizia sembra non essere assolutamente una novità: una truffa avrebbe colpito diverse persone ultimamente. Il tentativo di phishing riguarda il nome di Amazon, azienda anch’essa danneggiata da tale iniziativa truffaldina.

È possibile notare direttamente in basso che gli utenti stanno subendo una truffa. Un messaggio del genere non può che essere identificato in questo modo, dal momento che Amazon non invierebbe mai un testo simile tramite e-mail. Secondo quanto riportato lo scopo è sempre lo stesso: ingannare il prossimo. Il tutto semplicemente facendo credere di avere un’opportunità da offrire, la quale riguarda il colosso per eccellenza del mercato e-commerce mondiale.

Truffa ai danni degli utenti, delle banche e soprattutto di Amazon: ecco come funziona il tentativo di phishing

Chiaramente diversi utenti crederanno di avere a che fare con qualcosa di reale, visto che Amazon, notoriamente, è stata in grado di far arricchire diverse persone che hanno acquistato le sue azioni in passato. In questo modo però non farete altro che cadere nella rete credendo di investire dei soldi che in realtà non faranno altro che andare sul conto dei malviventi. State quindi estremamente attenti e controllate sempre l’indirizzo e-mail del mittente, il quale non terminerà mai con “@Amazon.com/it“. In basso trovato il testo:

“Ti basta il tuo Stipendio?

STIPENDIO ATTUALE

•€1000-€2000 • €2000-€3500 •€3500+

QUANTO DESIDERI GUADAGNARE?

• €1800-€2700 • €2700-€3800 • €3800+

STATO ATTUALE:

•Impiegato • Lavoratore Autonomo • Disoccupato

Adesso puoi generare tanti profitti da casa tua.

Scopri un’altro modo per avere un’entrata addizionale nel tuo tempo libero, senza dover lasciare il tuo lavoro attuale.

Scopri Come”