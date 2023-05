I problemi con Rabona Mobile sono noti da circa due mesi, ma la situazione non è cambiata. Se siete clienti di questo operatore virtuale, probabilmente siete a conoscenza delle difficoltà che ha incontrato. In precedenza avevamo evidenziato problemi simili, prevedendo che sarebbero stati risolti nel giro di pochi giorni, eppure i problemi persistono, nonostante le dichiarazioni di Rabona sui social media.

La mancanza di accesso a Internet da parte dei clienti è stata una delle preoccupazioni più significative. Da otto settimane gli utenti non possono accedere alla connessione dati offerta dalle loro SIM Rabona Mobile. I clienti che dipendono da Internet per numerose attività lavorative hanno subito notevoli disagi a causa di questo continuo problema tecnico. I primi problemi con i messaggi di testo sono emersi a marzo e si sono rapidamente estesi alla navigazione in Internet. A causa delle ottime tariffe di Rabona Mobile, molti consumatori hanno cercato di migrare verso altri operatori, anche se non volentieri. Tuttavia, il processo di portabilità verso altri operatori non è sempre stato semplice e spesso ha richiesto più tempo del previsto, poiché le linee guida dell’AGCOM limitano le procedure di portabilità giornaliere per gli operatori virtuali come Rabona Mobile.

Rabona Mobile, i clienti sono furiosi

Rabona Mobile non è riuscita a risolvere il problema nonostante i suoi sforzi, lasciando i suoi clienti senza connettività Internet a partire dal 30 maggio 2023. L’operatore virtuale ha dichiarato la propria intenzione di trovare una soluzione e di ripristinare la normalità nel più breve tempo possibile. I clienti con domande o problemi possono contattare Rabona Mobile via telefono o e-mail.

Secondo fonti recenti, la sospensione del servizio potrebbe essere il risultato di problemi contrattuali con il fornitore di rete mobile, Vodafone Italia. Sebbene gli analisti del settore avessero previsto delle difficoltà tecniche, l’operatore virtuale non ha rilasciato alcun annuncio formale che spieghi la causa degli attuali ritardi.

Possiamo solo sperare che Rabona Mobile riesca a superare le difficoltà e a riavviare i suoi servizi. Continueremo a offrire aggiornamenti su questo argomento non appena si verificheranno nuovi eventi.