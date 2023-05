Very Mobile, un noto fornitore di servizi di telefonia mobile, ha proposto un’offerta unica per i suoi attuali clienti che consente loro di convertirsi a un piano che include minuti, SMS e un elevato quantitativo di dati di 250 gigabyte (GB) al conveniente prezzo mensile di 8,99 euro. I clienti sono stati informati di questa straordinaria offerta tramite una notifica via SMS, che recitava: “Very 8.99 250GB: It’s Giga-sized good news!”. I clienti sono stati invitati ad approfittare dell’offerta prima del prossimo rinnovo, poiché non ci saranno ulteriori spese. I clienti possono accedere all’offerta andando su verymobile.co.uk/v/v-app e poi navigando nelle sezioni “Offerta” e “Gestisci offerta” dell’app Very.

Con questo abbonamento gli utenti possono ottenere 250 GB di accesso a Internet 4G ad alta velocità con velocità di download e upload fino a 30 Mbps. Inoltre, i clienti hanno accesso a minuti ed SMS illimitati verso tutte le linee nazionali. I clienti possono passare a questo piano utilizzando l’app Very Mobile, andando alla sezione “Offerta” e selezionando “Gestisci offerta”.

Very Mobile ha in serbo nuove offerte

È fondamentale sapere che se si supera l’allocazione mensile di dati, la connessione a Internet verrà temporaneamente sospesa fino al rinnovo dell’abbonamento. I clienti che viaggiano all’interno dei Paesi dell’Unione Europea, invece, hanno il vantaggio aggiuntivo di avere minuti ed SMS inclusi gratuiti. L’abbonamento Very 8.99 250GB ha un limite mensile di consumo dati di 8,2 GB in roaming. Se l’utente supera questo limite, gli verrà addebitato un costo aggiuntivo di 0,219 centesimi per megabyte.

L’offerta di Very Mobile offre agli utenti la possibilità di usufruire di un notevole quantitativo di dati e di servizi completi di voce e messaggistica a un costo contenuto. Gli abbonati possono trarre il massimo vantaggio da questo interessante affare grazie alla semplicità del passaggio tramite l’applicazione Very Mobile. Very Mobile continua a concentrarsi sul piacere del cliente e sul costo in un ambiente mobile sempre più orientato ai dati, offrendo prodotti così competitivi.