A sorpresa, l’attuale aggiornamento di Android Auto, la versione 9.6, sembra aver risolto un problema significativo che ha afflitto i clienti del Samsung Galaxy S22 per oltre un anno. Nonostante i numerosi sforzi per risolvere il problema, lo smartphone di fascia alta non riusciva a connettersi ad Android Auto, lasciando molti acquirenti sconvolti e insoddisfatti.

Il Samsung Galaxy S22 è stato annunciato come il picco degli smartphone Android quando è stato presentato all’inizio del 2022. Tuttavia, molti utenti si sono resi conto che Android Auto era incompatibile con i loro telefoni, rendendo la funzione inefficace. Il problema era dovuto al fatto che l’applicazione non era in grado di identificare la connessione tra il dispositivo mobile e l’unità principale.

Android Auto 9.6 è ora disponibile

Nonostante i vari aggiornamenti pubblicati da Google e Samsung nel corso dell’ultimo anno, il problema è continuato per molti clienti del Galaxy S22. Anche dopo i vari aggiornamenti, sono continuate a emergere segnalazioni di malfunzionamenti intermittenti che hanno impedito ai consumatori di utilizzare completamente le loro radio per auto abilitate ad Android Auto.

Android Auto 9.6 dovrebbe essere la risposta definitiva a questo annoso problema ed è attualmente in fase di distribuzione ai clienti attraverso il Google Play Store. Anche se ci vorrà un po’ di tempo prima che tutti gli utenti del Galaxy S22 ricevano l’aggiornamento, si tratta di un segnale incoraggiante per coloro che aspettavano una soluzione.

Esiste un’opzione alternativa per chi ha bisogno di una riparazione immediata. Gli utenti del Samsung Galaxy S22 possono aggiornare Android Auto manualmente utilizzando il programma di installazione APK standalone per la versione 9.6. Nonostante l’aggiornamento in corso, non è chiaro se il problema sarà risolto per i proprietari del Samsung Galaxy S23. Secondo quanto riportato, anche il modello più recente ha problemi di connessione ad Android Auto a causa di un collegamento difettoso con l’unità principale. Non si sa se in futuro verrà pubblicata una soluzione per il Galaxy S23.

Sia Samsung che Google non hanno rilasciato commenti ufficiali sull’efficacia dell’aggiornamento Android Auto 9.6 nel risolvere il problema di connettività. Tuttavia, la risposta degli utenti che hanno già aggiornato alla versione attuale i loro smartphone Galaxy S22 suggerisce che l’aggiornamento ha effettivamente risolto il problema.

Con l’inizio della distribuzione dell’aggiornamento Android Auto 9.6, i possessori di Samsung Galaxy S22 potranno finalmente gioire per la possibilità di godere appieno della funzione Android Auto che hanno atteso a lungo.