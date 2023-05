google-accelera-con-android-auto-3-nuovi-aggiornamenti-in-una-settimana

Google è in piena attività con gli aggiornamenti di Android Auto, avendo appena pubblicato la terza versione in meno di una settimana. Questa elevata frequenza di aggiornamenti dimostra l’impegno di Google nello sviluppo dei suoi prodotti e nella risposta ai suggerimenti dei clienti.

In precedenza, i clienti di Android Auto dovevano attendere aggiornamenti stabili mensili, il che significava spesso dover affrontare problemi per settimane prima di risolverli. Tuttavia, Google ha aumentato drasticamente la frequenza degli aggiornamenti dopo l’introduzione di Android Auto in versione beta lo scorso anno. Ora vengono pubblicate regolarmente versioni di prova, seguite da aggiornamenti stabili, con il risultato di un’esperienza più coerente per i clienti di Android Auto.

Android Auto, ecco il nuovo aggiornamento

La scorsa settimana Google ha pubblicato due versioni separate di Android Auto. La prima è Android Auto 9.5 stabile, rilasciata attraverso il Google Play Store ai dispositivi di produzione. Questo rilascio è avvenuto dopo molte settimane di test, garantendo ai consumatori un aggiornamento solido e affidabile.

Poco dopo, Google ha rilasciato Android Auto 9.6 beta, accessibile ai dispositivi che partecipano al programma beta. Gli utenti che desiderano provare la versione beta possono farlo utilizzando il programma di installazione APK.

Sebbene Google abbia iniziato a distribuire la versione stabile di Android Auto 9.6, al momento non è necessario scaricare la versione beta. Non sono previsti cambiamenti significativi in questa versione a causa degli intervalli più brevi tra gli aggiornamenti e dell’aumento incrementale del numero di build.

Google non fornisce spesso note di rilascio complete, consentendo ai consumatori di indagare da soli sugli aggiornamenti. Con il programma di aggiornamento accelerato di Google, i clienti possono aspettarsi correzioni di bug più rapide e una risoluzione dei problemi più efficiente, poiché le build stabili vengono completate più rapidamente.

A gennaio Google ha rilasciato la riprogettazione Coolwalk, un importante aggiornamento per Android Auto. Questa funzione utilizza un’interfaccia basata su schede, che consente agli utenti di interagire con numerosi programmi contemporaneamente. Coolwalk, come CarPlay Dashboard di Apple, consente agli utenti di dividere lo schermo tra il lettore musicale e il software di navigazione.

Coolwalk è stato introdotto gradualmente e i successivi aggiornamenti di Google si sono concentrati sul miglioramento dell’interfaccia e dell’esperienza utente. Android Auto 9.6 è ora disponibile sul Play Store, ma chi non può aspettare può ottenere il programma di installazione APK standalone dal sito web collegato.

Il continuo impegno di Google nel migliorare Android Auto e nel rispondere alle esigenze dei clienti dimostra che l’azienda è impegnata a fornire ai suoi consumatori un’esperienza di prim’ordine.