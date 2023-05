Radiazioni smartphone, l'elenco aggiornato con i modelli più pericolosi

Gli smartphone, nel caso in cui non lo sappiate, emettono radiazioni elettromagnetiche che possono causare non pochi problemi agli utenti, l’OMS le ha classificate come probabilmente cancerogene, quindi potrebbero causare malattie molto gravi, o anche l’insorgenza di disturbi più leggeri, per questo motivo è sempre consigliato fare attenzione all’esposizione quotidiana.

Per tutelare la popolazione, l’Unione Europea ha deciso di imporre un limite al livello di radiazioni emesse, di base indicato con il nome SAR (acronimo di tasso di assorbimento specifico), il quale va a misurare quanti watt di energia vengono assorbiti dal corpo umano (in genere corpo o testa) per unità di chilogrammo. Di base, per quanto riguarda il Vecchio Continente, il SAR degli smartphone commercializzati non può superare i 2W/kg (altrimenti non possono debuttare sul mercato).

Radiazioni smartphone, il modello con il SAR più elevato

Proviamo a rispondere subito ad una domanda, quella che in tantissimi ci hanno posto, quale è lo smartphone in commercio con il SAR più elevato? ebbene, la palma d’oro va direttamente allo Xiaomi Mi A1, un dispositivo ormai non più recentissimo, ma comunque in grado di raggiungere il valore di 1,75 W/kg.

Al secondo posto della speciale classifica troviamo lo OnePlus 5T, con un valore effettivo di 1,68 W/kg, per finire con lo Huawei Mate 9, pronto a raggiungere 1,64 W/kg. Come avete potuto voi stessi notare, si trattano perlopiù di smartphone di vecchia commercializzazione, onde evitare inutili preoccupazioni, ci teniamo a ricordare che di recente i produttori hanno lavorato duramente per ridurre il più possibile il SAR dei propri dispositivi.