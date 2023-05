Le batterie agli ioni di litio hanno riscontrato un interesse particolare con l’arrivo delle auto elettriche come migliore fonte di alimentazione tra quelle attualmente disponibili.

Batterie, prestazioni ed emergenza inquinamento

Negli ultimi anni l’emergenza inquinamento ha spinto le più grandi industrie automobilistiche ad occuparsi della realizzazione di auto elettriche, auto ad energia pulita con zero emissioni di CO2.

La scelta di un’ auto elettrica, come principale mezzo di trasporto, porta con se vari vantaggi, che non riguardano solo la tutela dell’ambiente, per quanto questo sia una delle motivazioni principali.

I motori elettrici presentano una meccanica molto più semplice rispetto a quelli termici, oltre ad un numero inferiore di componenti.

Per quanto concerne la scelta delle principali fonti di ricarica per le auto elettriche, attualmente hanno raggiunto un successo rilevante l’utilizzo di batterie agli ioni di litio, di cui la Cina sembra detenerne quasi il completo monopolio.

Batterie agli ioni di litio, perchè sceglierle

Le batterie agli ioni di litio risultano essere il compromesso migliore per il raggiungimento di buone prestazioni della propria auto elettrica.

Oltre ad avere una durata molto lunga, in alcuni casi più di 10 anni, esse offrono rapide cariche e scariche, sono molto leggere e possono resistere anche a temperature consistenti.

Inoltre, nel corso del tempo, grazie ad apposite ricerche, sono state oggetto di un importante miglioramento delle proprie caratteristiche, che non si è ancora fermato.

Tuttavia le batterie agli ioni di litio non sono le uniche disponibili.

Di seguito ne riporteremo alcune:

BATTERIE AL PIOMBO

Esse hanno un’autonomia duratura, ma devono essere smaltite con attenzione in quanto fonte di grande inquinamento.

E i tempi di ricarica sono piuttosto lunghi.

BATTERIE AL NICHEL – METALLO IDRURO

Non hanno avuto molto successo nel settore automobilistico.

In quanto seppur di rapida ricarica e non particolarmente dannose per l’ambiente, è stato riscontrato che le loro prestazioni peggiorano nel corso del tempo.

BATTERIE AL LITIO FERRO FOSFATO

In Cina hanno avuto molto successo, soprattutto grazie alla loro forza economica.

Sono di rapida carica, resistono bene alle alte temperature e non sono pericolosose per l’ambiente, tuttavia non riescono a mantenere tali vantaggi per periodi di tempo troppo elevati.

Uno sguardo alle nuove tecnologie

La tecnologia sta facendo passi da gigante ogni giorno per garantire nuove fonti di ricarica non solo più economiche, ma anche più durature e a grande autonomia.

Ne sono un esempio l’impiego delle nuovissime batterie bidirezionali, un vero e proprio passo avanti nell’ambito delle cariche elettriche.

Infatti, grazie a quest’ultime è possibile controllare il flusso di energia elettrica in due direzioni, non solo verso l’automobile ma anche proveniente da essa stessa.

Garantendo, in questo modo, la possibilità non solo di immagazzinare più energia ma di rendere l’auto stessa una fonte di energia funzionante.