Oggi Whatsapp, la più famosa piattaforma di messagistica instantanea mondiale, ha reso disponibile ai suoi utenti, oltre alla possibilità di interagire tra di loro come e quando desiderano, una pluralità di servizi e possibilità.

Whatsapp e Privacy

Tuttavia in un mondo in cui l’ accesso ad ogni cosa è alla portata di un click, riveste un ruolo fondamentale la possibilità di tutelare la propria privacy e le nostre comunicazioni.

WhatsApp ha già fornito numerose soluzioni per questo argomento, dalle impostazioni di privacy e sicurezza del proprio account, da un sistema di messaggistica crittografico end to end, alla possibilità di poter nascondere in maniera temporanea o definitiva intere conversazioni.

Vi possono essere, infatti, per una pluralità di motivazioni, situazioni in cui l’utente desidera nascondere dalla bacheca principale una o più conversazioni, e riporle in un “posto” in cui è possibile accedervi solamente attraverso una serie di passaggi supplementari, lontani da occhi rapidi e poco discreti.

A tal proposito WhatsApp offre una serie di soluzioni di “occultamento”, sia che si voglia usufruire della funzione di archiviazione o se se ne vuole fare a meno.

Archiviare le proprie conversazioni, permette di spostare queste utime dalla bacheca principale ad un apposito archivio.

Si tratta di una funzionalità disponibile sia su Android sia su iPhone, ed è, in entrambi i casi, molto intuitiva e semplice da applicare:

Aprire l’applicazione;

Tenere premuto sulla chat che si intende temporaneamente nascondere;

Cliccare sull’ icona archivio che verrà mostrata sullo schermo in alto a destra

La chat verrà instanteamente spostata alla sezione chat archiviate e sarà possibile riprenderla in qualsiasi momento.

Nascondere in maniera definitiva una chat Whatsapp

Se si desidera, invece, nascondere definitivamente una particolare chat, basta seguire gli stessi passaggi, ma dopo aver tenuto premuto sulla chat interessata bisogna cliccare sulla voce “elimina”.

Nascondere una chat senza archiviarla o eliminarla

Tuttavia se non si vuole far ricorso al servizio di archiviazione o all’eliminazione forniti direttamente da whatsapp, vi è la possibilità di ricorrere ad applicazioni esterne, realizzate appositamente per nascondere le chat su cui desideriamo applicare una maggiore sicurezza.

Anche in questo caso il meccanismo è davvero semplice, sia per iPhone sia per Android.

Basta aprire Google Play Store o Apple App Store a seconda del dispositivo utilizzato.

Inserire nella barra di ricerca “WhatsApp chat hider“, o altre parole chiave di questo tipo

Selezionare l’app che per qualità di recensioni e risposta alle nostre esigenze fà più a caso nostro.

Una volta istallata l’applicazione basta seguire le istruzioni fornite da quest’ultima, ed ecco che le nostre chat più segrete possono essere poste al sicuro anche senza la funzione archiviazione.

Semplici e rapidi passaggi per tutti quei casi in cui l’archivio sull’app o l’eliminazione definitiva delle chat non sono la soluzione migliore.