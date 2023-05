La nuova serie animata di Zerocalcare, “Questo mondo non mi renderà cattivo“, è pronta a fare il suo debutto su Netflix il 9 giugno. Questa serie, presentata in anteprima al Salone del libro di Torino, promette di offrire un’esperienza di visione unica e coinvolgente. Ecco tutti i dettagli.

Zerocalcare: trama e cast della serie

“Questo mondo non mi renderà cattivo” è scritta e diretta da Zerocalcare, uno dei fumettisti più amati e seguiti in Italia. La serie si compone di sei episodi da mezz’ora ciascuno e promette di esplorare le relazioni personali, le ispirazioni artistiche e i dubbi interiori di Zerocalcare e della sua banda di amici.

La serie introduce un nuovo personaggio, Cesare, che torna nel quartiere dopo diversi anni di assenza. Il suo ritorno mette in crisi il protagonista, che da vent’anni non pronunciava più il suo nome. Questo conflitto interiore, insieme alla frustrazione di non riuscire a trovare il proprio posto nel mondo, sarà il punto di partenza per una nuova consapevolezza per il protagonista.

“Questo mondo non mi renderà cattivo” promette di offrire un mix di ironia, riferimenti pop e temi profondi, tra il politico e il generazionale. La serie esplora la difficoltà di rimanere sé stessi in mezzo alle contraddizioni della vita, con lo stile unico e inconfondibile di Zerocalcare. Il capolavoro vede la partecipazione di Valerio Mastandrea, che presta la sua voce all’Armadillo, e del cantautore romano Giancane, che ha realizzato la sigla ufficiale della serie, “Sei in un Paese Meraviglioso”, tratta dal suo nuovo album “Tutto Male”.