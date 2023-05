Dopo svariati rumors e indiscrezioni, il sotto brand di Vivo ha finalmente annunciato il suo primo tablet. Si tratta del nuovo iQOO Pad, un device appartenente alla fascia medio-alta del mercato. Le sue caratteristiche sono infatti di rilievo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

IQOO annuncia ufficialmente il suo primo tablet, IQOO Pad

Il sotto brand di Vivo è entrato ufficialmente nel settore dei tablet. Come già anticipato dai rumors dei giorni scorsi, infatti, nella giornata di ieri 23 maggio 2023 l’azienda ha tenuto un importante evento di presentazione ufficiale durante il quale ha annunciato il nuovo iQOO Pad.

Come già detto, si tratta di un tablet pressoché premium. Il tablet vanta infatti la presenza di un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 12.1 pollici e con una frequenza di aggiornamento che arriva addirittura a 144Hz. Il pannello ha un form factor di 7:5, ideale per godere appieno di contenuti anche utilizzandolo in verticale.

Le prestazioni sono poi affidate al soc MediaTek Dimensity 9000+. In accoppiata, sono presenti diversi tagli di memoria. Questi comprendono 8 o 12 GB di RAM LPDDR4X e 128, 256 o addirittura 512 GB di storage interno di tipo UFS 3.1. Il tablet può contare su una enorme batteria di 10000 mah con ricarica rapida da 44W. Sono anche presenti diversi accessori, fra cui la iQOO Pencil e la Keyboard. A chiudere le specifiche, sono poi presenti due fotocamere posteriori da 13 e 2 MP.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo tablet iQOO Pad sarà disponibile all’acquisto in Cina ad un prezzo iniziale di circa 305 euro al cambio attuale.