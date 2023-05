Fastweb ha deciso già da qualche settimana di lanciare delle offerte Casa e Casa Plus per le nuove attivazioni. Insieme a queste, è stata lanciata anche la nuovissima assicurazione Assistenza Pet per cani e gatti. La suddetta consente di avere a disposizione un veterinario 24 ore su 24 con tanto di consegna a domicilio di farmaci e altro di cui potrebbe avere bisogno il vostro amico a 4 zampe.

Già da aprile dello scorso anno, tramite l’attivazione di queste offerte era possibile ricevere in omaggio l’assicurazione Assistenza Casa di Quixa, valida anche per richiedere dei professionisti se accadono dei danni all’interno della propria casa.

Fastweb, la nuova Polizza Assicurativa che protegge voi e i vostri amici pelosi

Da marzo 2023 per Fastweb Casa e da aprile 2023 per Fastweb Casa Plus, l’operatore telefonico ha deciso di aggiungere una polizza assicurativa offerta da Quixa ma solamente per cani e gatti.

Inoltre, è importante specificare che, con Fastweb Casa, i nuovi clienti hanno la possibilità di scegliere solamente un’assicurazione tra Assistenza Casa e Assistenza Pet. Con Fastweb Casa, invece, sono incluse entrambe.

Per entrambe le offerte, come specificato nel regolamento ufficiali, le promozioni per i nuovi clienti sono ottenibili mediante un operazione a premi dedicata, dove si può decidere se partecipare o meno. Questa regola vale sia per i nuovi che per i vecchi clienti ed è valida fino al 31 maggio 2023.

Invece, per quanto concerne gli utenti che hanno già attivata un’offerta differente da quelle in promozione, in tal caso per avere il premio sarà necessario fare un cambio di piano, andando a sottoscrivere una delle due offerte in promozione e aderendo all’iniziativa.

In tutt’e due i casi, a patto che durante l’adesione ci siano clienti residenziali, è possibile partecipare se si è maggiorenni e se si è residenti o domiciliati nel territorio nazionale. Per maggiori dettagli, vi invitiamo a fare riferimento al sito ufficiale.