Se vi siete imbattuti in un’immagine che inquadra il Pentagono in fiamme sappiate che si tratta di un fake, non c’è stata nessuna esplosione o nessun incendio nella struttura che incarna il Ministero della Difesa Americano, si tratta infatti di un’immagine circolata ieri in rete che ha ingannato non pochi utenti ma che di reale non ha nulla, essa è stata infatti generata tramite l’Intelligenza Artificiale ed ha ingannato davvero tutti, anche le emittenti autorevoli.

Si tratta dell’ennesimo caso in cui l’IA generativa è riuscita a ingannare l’essere umano attraverso la produzione di contenuti altamente realistici, un altro caso si era verificato qualche settimana fa quando l’IA ha generato una foto in grado di vincere un contest fotografico.

Come se non bastasse l’immagine è andata in onda anche si Republic TV, a peggiorare il tutto ci hanno pensato gli account Twitter dotati di spunta blu, commercializzata da Elon Musk, dettaglio che al netto ha completamente annullato la maggiore credibilità che di solito avevano gli accounts verificati, basti pensare che no di questi, segnala la CNN, diceva di essere associato a Bloomberg News e con l’intenzione di gettare benzina sul fuoco ha scritto: “Grande esplosione vicino al complesso del Pentagono, a Washington DC – il tweet con l’immagine allegata.“.

L’immagine della discordia

Questa è l’immagine della discordia, si tratta infatti di una comune immagine inquadrante i pressi del Pentagono alla quale però è stata aggiunta una colonna di fumo molto realistica che rende la scena simile a quella post esplosione, il tutto è però un fake generato in modo realistico dall’IA.