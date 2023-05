A poche ore dal rilascio dell’app ufficiale di ChatGPT per iPhone sviluppata da OpenAI, emerge che Apple ha vietato l’uso delle IA generative sul posto di lavoro.

Apple non vuole che i suoi dipendenti usino ChatGPT per lavoro, come confermato da una nota interna condivisa nei giorni scorsi. Ecco maggiori dettagli.

Apple vieta l’utilizzo di ChatGPT ai suoi dipendenti

Il Wall Street Journal ha scoperto questo documento, in cui l’azienda è preoccupata per le piattaforme di intelligenza artificiale che raccolgono dati riservati dai dipendenti. Oltre a ChatGPT, Apple ha anche vietato ai suoi dipendenti di utilizzare Copilot di GitHub, di proprietà di Microsoft. Con Copilot, gli sviluppatori possono automatizzare la scrittura del codice.

Apple non è l’unica azienda a vietare ChatGPT e altre IA generative per i propri dipendenti. Anche JPMorgan Chase e Verizon hanno limitato l’uso di tali piattaforme. Amazon ha chiesto ai suoi ingegneri di utilizzare il proprio strumento di intelligenza artificiale interno piuttosto che quelli di terze parti, secondo fonti del WSJ.

Il rapporto afferma che Apple sta lavorando al proprio modello di intelligenza artificiale e che Siri potrebbe ottenere presto funzionalità basate sull’IA. In ogni caso, Apple ha testato segretamente una nuova tecnologia con nome in codice “Bobcat” che porta il linguaggio naturale generativo a Siri. Tuttavia, non è chiaro quando la società intende renderlo disponibile al pubblico. Per ora, anche i dipendenti Apple si lamentano di come Siri funzioni male a causa del suo database legacy basato su una vecchia tecnologia.