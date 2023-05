Vodafone continua a proporre anche a Maggio 2023, la promo dei Saldi sul servizio aggiuntivo Rete Sicura 2.0, sottoscrivibile per alcuni clienti mobile ad un prezzo promozionale per il primo mese.

La promozione in questione permette di attivare il servizio Rete Sicura 2.0 al prezzo scontato di 0,99 euro per il primo mese, con i successivi rinnovi che avverranno poi al costo standard di 1,99 euro al mese.

Vodafone Rete Sicura ancora a prezzo scontato

Nei giorni scorsi in casa Vodafone sono partite delle campagne SMS atte a promuovere la disponibilità dell’iniziativa ad alcuni già clienti mobile dell’operatore. Ecco un esempio di SMS inviato da Vodafone: “Caro cliente, di fronte ai pericoli online non sei solo: proteggiamo noi i tuoi dati personali e i tuoi dispositivi. Attiva Rete Sicura 2.0! Per te una promozione dedicata a soli 0.99 euro per il primo mese e 1.99 euro al mese dai successivi. Rispondi SI entro il 18 Maggio“.

Come avrete notato la scadenza fissata all’interno del messaggio è di ieri, 18 maggio 2023, ma secondo le ultime indiscrezioni potrebbe continuare fino alla fine del mese di maggio. Messaggi del genere relativi alla promo dei Saldi su Rete Sicura sono stati inviati, ad alcuni già clienti Vodafone selezionati, anche durante il mese di Aprile 2023.

Vodafone Rete Sicura 2.0, è un servizio aggiuntivo normalmente disponibile al costo di 1,99 euro al mese, con possibilità di disattivazione in qualsiasi momento. Il servizio offre la protezione del proprio dispositivo, durante la navigazione in Internet, da malware e virus, oltre che da siti web malevoli ed email di phishing.