L’operatore virtuale ho.Mobile dallo scorso 15 maggio 2023, permette anche ai già clienti di modificare il proprio numero di telefono, personalizzandolo a proprio piacimento.

Il servizio in questione è stato lanciato per la prima volta, per i nuovi clienti, due anni fa e in quel caso era disponibile solo presso i punti vendita dell’operatore e solo per i nuovi clienti.

ho.Mobile permette di personalizzare il proprio numero di telefono

Anche i già clienti ho. Mobile possono effettuare la personalizzazione del numero chiamando il Servizio Clienti 192121. In questo caso, tramite la chiamata al Servizio Clienti la prima personalizzazione del numero è gratuita, mentre eventuali personalizzazioni successive avranno un costo di 10 euro.

Per personalizzare il numero, sarà quindi necessario chiamare il 192121 ed effettuare la richiesta di personalizzazione al consulente, con cui si potrà comporre il nuovo numero seguendo le indicazioni. Il nuovo numero potrà avere un totale di 10 cifre, ma escludendo il prefisso e la prima decade il cliente potrà personalizzare solo le ultime 5 o 6 cifre.

Il Servizio Clienti di ho. Mobile consiglia di provare a chiamare il nuovo numero di telefono che si intende creare per verificare che sia libero prima di richiederlo. Una volta effettuata la richiesta di personalizzazione del numero, il cliente sarà poi contattato entro 72 ore da un supporto di secondo livello per verificare se il numero sia effettivamente disponibile.