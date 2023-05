Di Android Auto ne abbiamo parlato spesso ultimamente, proprio perché il suo equilibrio è molto delicato e perché basta davvero poco affinché abbia un problema di funzionamento.

Ultimamente sta avendo un problema con il nuovo Xiaomi 13, scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Xiaomi 13 ha un problema con Android Auto

Secondo l’ultimo bug report di Xiaomi, infatti, Android Auto non può connettersi su dispositivi che eseguono le versioni del firmware V14.0.19.0.TMCEUXM, V14.0.4.0.TMCTWXM, V14.0.4.0.TMCMIXM e V14.0.15.0.TMCEUXM. Per “connettersi” si intende che collegando il telefono via cavo allo schermo dell’auto, Android Auto non si avvia.

Xiaomi ha ammesso che il problema è da imputarsi nel sistema operativo del telefono, e non in Android Auto, e ha già avviato un’investigazione interna per risolverlo, ma non ha diffuso informazioni su tempistiche di rilascio. In genere, questo tipo di correzioni vengono inserite negli aggiornamenti mensili del sistema operativo, ma non sappiamo se riuscirà ad arrivare già nel prossimo, perché come troviamo nel forum della comunità di Xiaomi, il bug è ancora sotto analisi.

Nel frattempo, i prossimi aggiornamenti includeranno una serie di fix per diversi dispositivi dell’azienda. Se siete proprietari di uno Xiaomi 13 e non riuscite a connettervi ad Android Auto, su Reddit diversi utenti hanno affermato di aver risolto il problema cambiando il cavo e mantenendo il telefono sbloccato dopo aver effettuato la connessione all’unità principale.