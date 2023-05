In un’industria tecnologica dominata da concorrenza e innovazione, OPPO si sta preparando a fare un ulteriore balzo in avanti. Il colosso cinese della tecnologia ha annunciato il debutto della sua nuova serie Reno 10, con il lancio previsto il 24 maggio 2023.

Forte di una gamma di tre modelli, Reno 10, Reno 10 Pro e Reno 10 Pro+, la serie dovrebbe collocarsi nella fascia medio-alta del mercato, combinando un design elegante e innovativo con prestazioni di buon livello. Scopriamo insieme alcuni dettagli.

Oppo Reno 10: svelati alcuni dettagli della gamma

Già disponibili per i preordini, gli smartphone della serie Reno 10 presentano una serie di caratteristiche che spiccano all’occhio. Il design, rivelato nei rendering sul portale dei preordini del produttore, è una fusione di eleganza e innovazione, con un display curvo che caratterizza tutti e tre i modelli e una tripla fotocamera posteriore.

Le specifiche tecniche, altrettanto interessanti, includono RAM LPDDR5 e spazio di archiviazione UFS 3.1, garantendo prestazioni di alto livello in linea con il posizionamento dei tre prodotti. Il modello di punta, il Reno 10 Pro+, dovrebbe essere un vero gioiello tecnologico, sia lato design sia lato prestazioni. Disponibile in tre varianti di colore, Gold, Twilight Purple e Moonsea Black.

Lo smartphone offre un design raffinato, con un display curvo e una tripla fotocamera posteriore con flash LED. Una delle caratteristiche più affascinanti e innovative è l’obiettivo zoom periscopico, che promette scatti nitidi in diverse condizioni. Le configurazioni disponibili sono solo due: 16 + 256GB e 16 + 512GB. Non ci resta altro da fare che attendere il lancio ufficiale in Cina dei tre dispositivi, previsto per il 24 maggio.