Una ragazza dell’Illinois la cui scomparsa è stata descritta in “Unsolved Mysteries“, una docu-serie di Netflix, è stata trovata viva nella Carolina del Nord la scorsa settimana, sei anni dopo essere stata presumibilmente rapita da sua madre.

Kayla Unbehaun, che ha compiuto 15 anni a gennaio, aveva 9 anni quando è scomparsa nel 2017 mentre era affidata alle cure di sua madre, Heather Unbehaun.

Unbehaun, che adesso ha 40 anni, è stato arrestato sabato ad Asheville, nella Carolina del Nord, con l’accusa di latitanza, afferma un rapporto di arresto. Dovrebbe essere estradata in Illinois.

Un portavoce della polizia ha detto che una donna al Plato’s Closet di Asheville ha riconosciuto Unbehaun dai “media pubblicati” sul caso e ha contattato le autorità, secondo NBC Chicago. Un dipendente che ha risposto al telefono al negozio martedì ha rifiutato una richiesta di commento di NBC News.

“Sono felicissimo che Kayla sia a casa al sicuro. Voglio ringraziare il dipartimento di polizia di South Elgin, il National Center for Missing & Exploited Children e tutte le forze dell’ordine che hanno assistito con il suo caso“, ha detto il padre di Kayla, Ryan Iskerka. in una dichiarazione lunedì attraverso il National Center for Missing & Exploited Children. “Chiediamo privacy mentre navighiamo verso questo nuovo inizio“, ha detto.

Ecco come sono andati i fatti

Kayla è scomparsa intorno al 4 luglio 2017. Era stata vista l’ultima volta nelle cure di sua madre dopo una parata del 4 luglio a Wheaton, Illinois, secondo una pagina GoFundMe che Iskerka ha creato pochi giorni dopo la scomparsa di Kayla. L’NCMEC ha affermato che Heather Unbehaun era il genitore non affidatario.

Iskerka ha detto che avrebbe dovuto incontrare Heather Unbehaun il 5 luglio 2017, per andare a prendere sua figlia, ma la coppia non è mai arrivata. Lo scambio è stato ordinato dal tribunale, ha scritto Iskerka.

Secondo le interviste della polizia, Heather Unbehaun è stata vista l’ultima volta mentre preparava le sue cose sul tetto della sua auto. I membri della famiglia hanno indicato che è andata in campeggio in un luogo sconosciuto nel Wisconsin e che avrebbe dovuto tornare per l’incontro con Iskerka, secondo quanto riferito su GoFundMe.