In questi giorni da Esselunga è stata attivata una campagna promozionale di altissimo livello, rappresenta uno dei punti di riferimento su cui gli utenti oggi possono pensare di fare affidamento, nell’ottica comunque di riuscire sempre a spendere il minimo indispensabile su tutto.

La tecnologia è da tempo penetrata direttamente all’interno delle soluzioni di Esselunga, non solo con il classico Speciale Multimediale che sempre più spesso abbiamo visto negli anni, ma anche con l’offerta tech, ovvero un singolo sconto attivato su un modello di tecnologia in particolare, disponibile all’acquisto con scorte limitate in negozio.

Esselunga, occasioni e grandi prezzi, questo è il nuovo volantino

Fino al 24 maggio tutti gli utenti in Italia hanno la possibilità di acquistare il bellissimo Samsung Galaxy A14, uno smartphone che fa del rapporto qualità/prezzo il proprio punto di forza, mettendo a tutti gli effetti a disposizione del consumatore buone prestazioni, richieste con il versamento di soli 149 euro.

La variante attualmente disponibile prevede 64GB di memoria interna (espandibili tramite microSD) e 4GB di RAM, il prodotto dispone di un buon display da 6,6 pollici di diagonale, sebbene sia IPS LCD con risoluzione FHD+, ed anche una tripla fotocamera posteriore. A stupire è il sensore principale da ben 50 megapixel (affiancati da altri due da 5 e 2 megapixel), nonché comunque una batteria da 5000mAh, che permette così di godere di una autonomia superiore al normale. Il prezzo indicato è da considerarsi valido salvo esaurimento anticipato delle scorte.