sponsor

Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi arrivate sul sito ufficiale a causa probabilmente di un errore, con l’evento di ieri sono stati ufficializzati due nuovi smartphone Android.

Stiamo ovviamente parlando di POCO F5 e POCO F5 Pro, prodotti di fascia media e medio-alta pensati per i gamer più esigenti, gli amanti della fotografia e gli appassionati di tecnologia. Scopriamo insieme le schede tecniche.

Poco F5 e Poco F5 Pro ufficiali

L’evento di lancio globale di ieri, 9 maggio 2023, ha svelato tutto su POCO F5 e POCO F5 Pro a distanza di qualche ora dalle anticipazioni del sito dedicato al mercato degli Emirati Arabi. POCO F5 e F5 Pro condividono parte della scheda tecnica, con il secondo che spinge un po’ di più sull’acceleratore grazie al chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, che prende il posto dello Snapdragon 7+ Gen 2 del modello “base”.

Entrambi possono contare su ampie memorie, con 8 o 12 GB di RAM LPR5 DD(con Dynamic RAM Expansion 3.0), mentre solo il “Pro” arriva fino a 512 GB (si parte da 256 GB). POCO F5 è il primo smartphone dotato di questo SoC sui mercati globali. Lo schermo ha in entrambi i casi una diagonale da 6,67 pollici con pannello AMOLED DotDisplay dotato di refresh rate fino a 120 Hz e vetro Corning Gorilla Glass 5: F5 offre risoluzione Full-HD+, touch sampling rate fino a 240 Hz e luminosità di picco di 1000 nit, mentre F5 Pro arriva fino a WQHD+, touch sampling rate di 480 Hz.

A livello fotografico abbiamo quattro sensori: sul retro prende posto una tripla fotocamera con sensore principale da 64 MP (con stabilizzazione ottica), sensore ultra-grandangolare da 8 MP e per gli scatti macro da 2 MP, mentre frontalmente, per selfie e videochiamate, è disponibile una fotocamera da 16 MP. Tra le funzionalità video citate abbiamo VLOG, Slow motion, Time-lapse, Dual video (per girare filmati con fotocamere anteriore e posteriore allo stesso tempo), Clone e Movie effects.

Altra distinzione tra i due modelli riguarda la batteria, leggermente più capiente sul modello Pro: POCO F5 offre una batteria da 5000 mAh, mentre POCO F5 Pro ne ha una da 5160 mAh. Tutti e due gli smartphone dispongono della LiquidCool Technology 2.0 per la dissipazione del calore. Il modello base parte da 379.90 euro per la versione 8/256 GB mentre il Pro costa 479.99 sempre la versione 8/256.