App pericolose, fate attenzione perché potrebbero distruggervi lo smartphone

Gli smartphone sempre più avanzati e con maggiore capacità di archiviazione incoraggiano gli utenti a scaricare un crescente numero di app, sia gratuite che a pagamento, disponibili sugli store di Android e Apple. Le applicazioni, utili e apprezzate, svolgono funzioni specifiche che possono facilitare la vita quotidiana o aiutare in situazioni particolari. Tuttavia, alcune di queste potrebbero nascondere gravi pericoli, come la presenza di malware progettati per rubare dati sensibili dagli utenti ignari.

App pericolose: non fidatevi sempre del Play Store

Questi malware possono attivare annunci invasivi in background per sottrarre informazioni personali. Recentemente, la società di sicurezza informatica McAfee ha segnalato 38 app presenti sul Google Play Store contenenti malware. Queste hanno accumulato milioni di download, sono giochi che emulano il popolare videogioco per PC Minecraft e potrebbero essere stati scaricati anche da utenti molto giovani.

Sebbene i giochi sembrino funzionare normalmente, il malware agisce in background. Appartenente alla famiglia del virus Goldoson, gli annunci invasivi generati all’avvio dell’applicazione sono chiamati HiddenAds. I dati rubati dai criminali informatici potrebbero essere utilizzati per sottrarre denaro agli utenti, creando gravi problemi economici. I mercati maggiormente colpiti sono Brasile, Corea, Canada e Stati Uniti, ma è importante che anche gli utenti italiani verifichino la presenza di queste app e le eliminino, se necessario.

La lista completa

Google ha già rimosso tutte le app segnalate dal suo Play Store. Di seguito è riportato l’elenco completo delle app pericolose da eliminare: Block Box Master Diamond; Craft Sword Mini Fun; Block Box Skyland Sword; Craft Monster Crazy Sword; Block Pro Forrest Diamond; Block Game Skyland Forrest; Block Rainbow Sword Dragon; Craft Rainbow Mini Builder; Block Forrest Tree Crazy; Craft Clever Monster Castle; Block Monster Diamond Dragon; Craft World Fun Robo; Block Pixelart Tree Pro; Craft Mini Lucky Fun; Block Earth Skyland World; Block Rainbow Monster Castle; Block Fun Rainbow Builder.

Ma anche Craft Dragon Diamond Robo; Block World Tree Monster; Block Diamond Boy Pro; Block Lucky Master Earth; Craft Forrest Mini Fun; Craft Sword City Pro; Block Loki Monster Builder; Block Boy Earth Mini; Block Crazy Builder City; Craft Sword Vip Pixelart; Block City Fun Diamond; Craft City Loki Rainbow; Craft Boy Clever Sun; Block City Dragon Sun; Craft Loki Forrest Monster; Lokicraft: Forrest Survival 3D; Craft Castle Sun Rain; Craft Game Earth World; Craft Lucky Castle Builder; Craftsman: Building City 2022; Craft Rainbow Pro Rain.