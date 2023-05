Unieuro è pazza, sconti al 50% OGGI tra smartphone Apple e Samsung

sponsor

Sono numerosissime le offerte che Unieuro lancia nel suo nuovo volantino. Il catalogo di questa settimana vede tanti sconti in merito alla casa, ma non possono mancare le opportunità per quanto concerne telefonia e molto altro ancora.

Unieuro si rimette in carreggiata, gli sconti del nuovo volantino mostrano prezzi molto più bassi del solito: ecco qualche esempio

Unieuro mostra un volantino pieno di prezzi eccezionali, proprio come tutti si aspettavano durante questo mese di maggio. Ricordiamo che di tempo ce n’è ancora relativamente poco, dal momento che il catalogo vedrà la sua scadenza arrivare il prossimo 11 maggio.

Una delle offerte più interessanti per quanto riguarda il prezzo di vendita è rappresentata dal nuovo Galaxy S23 di Samsung. Il dispositivo arriva infatti ad un prezzo di 849€, con l’acquirente che deciderà quale via percorrere per il pagamento.