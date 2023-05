sponsor

Iliad è uno degli operatori telefonici più apprezzati sul territorio italiano. Questo perché è stato uno dei primi a rompere gli schemi e a proporre finalmente offerte mobile con tanti giga per navigare a dei prezzi più che accessibili. Anche a maggio, in particolare, l’operatore sta proponendo una grande vastità di offerte mobile.

Iliad, anche a maggio tante super offerte convenienti con tanti giga per navigare

Il noto operatore telefonico francese continua a stupire gli utenti. Come già accennato in apertura, anche per tutto il mese di maggio 2023 sarà disponibile un vasto catalogo di offerte mobile davvero super. Tra queste, per chi ha bisogno di una grande quantità di giga per navigare ce Iliad Giga 150.

Nello specifico, questa offerta arriva ad includere ogni mese fino a 150 GB di traffico dati per navigare anche con connettività 5G. Oltre a questo, l’offerta include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Sono anche inclusi minuti di chiamate illimitati verso alcuni paesi esteri. E il tutto ad un costo contenuto di soli 9,99 euro al mese.

C’è poi anche un’offerta super conveniente per chi vuole risparmiare ulteriormente e non ha bisogno di navigare. Si tratta in particolare dell’offerta mobile Iliad Voce. Quest’ultima include ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo è di soli 4,99 euro al mese e sono inoltre compresi anche 40 MB per navigare in 4G/4G+.

Nel catalogo proposto da Iliad, ci sono infine le offerte Iliad Giga 100 a 7,99 euro e Iliad Dati 300 a 13,99 euro.