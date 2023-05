Prodotti ritirati, addio momentaneo ad un prodotto con cui tutti facciamo colazione

sponsor

L’ossido di etilene è stato recentemente rilevato in 16 lotti di muesli biologico con more di gelso del marchio “Verso Natura Conad”. Il prodotto, venduto in confezioni da 300 grammi, è stato ritirato da Conad. Negli ultimi anni, la sostanza tossica per l’uomo è stata trovata in numerosi prodotti del nostro mercato, come burger, cotolette e bevande, per lo più a base vegetale e alternativi al cibo di origine animale. Ma cos’è l’ossido di etilene, perché è pericoloso e come finisce negli alimenti?

Prodotti ritirati: i lotti da cui girare alla larga

L’ossido di etilene è un gas disinfettante e disinfestante utilizzato per sterilizzare materiali e dispositivi medici e chirurgici negli ospedali, nonché per la decontaminazione di silos e magazzini dove gli alimenti sono conservati prima di entrare nel ciclo produttivo. Nell’Unione Europea, il suo utilizzo nell’industria alimentare è vietato dal 1991, e nel 1994 l’IARC lo ha classificato come cancerogeno, mutageno e tossico per la riproduzione, in grado di aumentare l’incidenza di linfomi e leucemie. L’AFSCA ha dichiarato che i consumatori sono “esposti a un rischio cronico potenziale” se consumano quotidianamente alimenti contaminati da ossido di etilene.

Nel 2020, il Belgio segnalava alti livelli di ossido di etilene in alcuni lotti di semi di sesamo importati dall’India, dove il gas viene ancora ampiamente utilizzato a scopi alimentari. Da allora, solo in Italia, sono stati richiamati o ritirati dal mercato centinaia di prodotti. L’ossido di etilene si trova spesso in prodotti ultraprocessati, che subiscono numerose trasformazioni e passaggi da parte dell’industria alimentare. La sostanza è stata scoperta in alimenti come curcuma, zenzero, amaranto, psillio, gombo, scalogno essiccato, diverse spezie, riso e integratori. È stata anche rilevata in farina di semi di carrube (additivo E410) e farina di semi di guar (gomma di guar, E412), utilizzate come addensanti e stabilizzanti in gelati confezionati, confetture, insaccati e dolcificanti.

Per ridurre l’esposizione alla sostanza presente negli attuali prodotti ritirati, si consiglia di limitare il consumo di alimenti industriali e additivi come E410 ed E412, prediligendo cibi più semplici e naturali. Qui di seguito troverete i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione del muesli Verso Natura Conad ritirati dal mercato, che vanno dal lotto 22344 con Tmc 25/08/2023 al lotto 22501 con Tmc 12/12/2023.