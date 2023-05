La Southern Medical University di Guangzhou afferma che utilizzare lo smartphone troppo a lungo aumenta il rischio di ipertensione. La ricerca condotta dallo studioso Xianhui Qin e pubblicata sullo European Heart Journal – Digital Health si sofferma sulla quantità di minuti trascorsi parlando al cellulare e il rischio di problemi di ipertensione. Tra i due eventi sembra esserci una correlazione che induce inevitabilmente a porre maggiore attenzione ad alcune abitudini che potrebbero migliorare la qualità di vita e lo stato di salute di tutti noi.

Ipertensione eccessiva e smartphone: parlare troppo al cellulare è tra le cause riscontrate!

Utilizzare lo smartphone eccessivamente non è un’abitudine del tutto salutare. Secondo uno studio pubblicato pochi giorni fa sulla rivista della Società Europea di Cardiologia (ESC), le persone solite trascorrere almeno 30 minuti ogni settimana parlando al cellulare correrebbero un rischio maggiore del 12% di sviluppare problemi di ipertensione rispetto al resto delle persone.

La ricerca muove dall’analisi del comportamento di ben 212.000 persone tra i 37 e 73 anni, monitorate per un periodo di 12 anni. Il risultato ottenuto ha permesso di affermare che parlare al cellulare ogni settimana per più di 30 minuti è un’azione strettamente legata all’aumento del rischio di riscontrare problemi di pressione alta. Ma l’ipertensione non è l’unico effetto negativo causato dall’eccessivo utilizzo dello smartphone.

Come noto alla stragrande maggioranza di utenti, passare un numero elevato di ore al cellulare ha tra le sue cause anche problemi legati alla vista, disturbi del sonno e dell’umore e difficoltà nel relazionarsi con gli altri.

E’ opportuno soffermarsi sull’importanza di sfruttare i dispositivi tecnologici con moderazione e ricordare che la prevenzione è fondamentale.