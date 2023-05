sponsor

Oppo ha stretto una collaborazione con il brand italiano di design Qeeboo per realizzare una capsule collection di cover e wallpaper. Il risultato è una serie di accessori e sfondi dall’estetica accattivante e dai colori vivaci, che riflettono l’identità e la creatività di entrambi i marchi. Abbiamo avuto l’opportunità di testare la cover giallo zafferano dedicata al cactus Saguaro e siamo pronti a condividere le nostre impressioni.

Oppo e Qeeboo collaborano per una collezione di cover eleganti e resistenti

La cover fa parte di una collezione di quattro modelli, ognuno dei quali caratterizzato da un colore e un simbolismo differente. Il giallo zafferano del cactus Saguaro, che rappresenta forza e perseveranza, è il protagonista della cover che ci è stata inviata da Oppo. Il design, che richiama l’estetica di Qeeboo, si sposa perfettamente con il dispositivo, esaltandone le caratteristiche e rendendo l’insieme estremamente elegante.

La qualità della cover è sorprendente: si percepisce la resistenza del materiale utilizzato e si nota subito come sia in grado di proteggere il dispositivo da eventuali urti o graffi. Inoltre, la texture della cover offre una presa sicura e confortevole, evitando che lo smartphone scivoli dalle mani durante l’utilizzo.

Oltre alla cover giallo zafferano, la collezione comprende altre tre varianti: il royal blue di Kong, simbolo di famiglia e protezione; il verde fluo di Rabbit, simbolo d’amore e buon auspicio; e l’orange di Scottie, il rassicurante e fedele cagnolino. A completare l’offerta, Qeeboo ha creato anche una serie di wallpaper in formato GIF animata, che rendono l’esperienza d’uso del dispositivo ancora più coinvolgente e originale.

Le cover e i wallpaper saranno disponibili in Italia dal 17 aprile al 18 giugno. Acquistando un OPPO Find N2 Flip su OPPO Store o presso i principali rivenditori, si riceverà in bundle la propria cover Qeeboo. Non perdete l’occasione di rendere il vostro OPPO Find N2 Flip ancora più unico e caratteristico grazie a queste straordinarie cover firmate Qeeboo.