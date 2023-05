sponsor

Sappiamo da ormai un po’ di tempo che il noto marchio automobilistico Fiat è al lavoro sulla realizzazione di un nuovo SUV che andrà a sostituire l’attuale Fiat 500X. Stiamo parlando in particolare del prossimo SUV Fiat 600. Nel corso delle ultime ore, quest’ultimo è stato avvistato su strada in alcune foto spia.

Fiat 600, trapelano in rete alcune foto spia

Il noto marchio automobilistico Fiat sembra che stia ultimando i lavori del suo prossimo SUV. Come già detto, si tratta del prossimo Fiat 600, erede di Fiat 500X, e che sarà presentato ufficialmente nel corso dei prossimi mesi. Il veicolo in questione è stato immortalato in queste ore in alcune foto spia durante alcuni test su strada. Questi test sono molto utili per testare appieno l’efficacia e la potenza su strada dei veicoli.

Una di queste foto emerse in rete ritrae in particolare il nuovo SUV di Fiat senza alcun camuffamento. Dalla foto, le linee estetiche generali sono piuttosto visibili. È chiaramente visibile che, dal punto di vista estetico, la nuova Fiat 600 non si discosterà molto dal modello attualmente disponibile in commercio. Anche le dimensioni sembrano essere più o meno le stesse.

Possiamo evincere che si tratta proprio del prossimo Fiat 600 dell’adesivo presente sulla fiancata in basso. Nuovo look poi per i fari anteriori e per i gruppi ottici posteriori. Per quanto riguarda gli interni, sappiamo che anche questi riprenderanno quanto fatto sull’attuale Fiat 500X, compreso il sistema di infotainment.

Sembra quindi quasi tutto pronto per il debutto ufficiale di questo nuovo SUV del noto marchio automobilistico Fiat.