Sicuramente durante queste settimane avrete sentito parlare del down che ha colpito l’operatore virtuale Rabona Mobile. Quest’ultimo infatti impedisce ai propri clienti di inviare SMS e navigare in internet ormai da più di un mese.

Al momento non si conosce ancora la motivazione e anche l’operatore stesso non ha dichiarato nulla in riguardo. Da poco però, permette di disattivare il rinnovo delle proprie offerte. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Rabona Mobile permette di disattivare il rinnovo delle offerte

Rabona Mobile ha deciso lo scorso 1° maggio 2023 di scrivere nei suoi canali social Facebook e Instagram, che sta lavorando ininterrottamente al fine di riportare i servizi alla normalità nonostante i problemi del blocco SMS in uscita e blocco internet da giorni. L’operatore per i suoi servizi utilizza anche il brand Si, Pronto !?! by Rabona Mobile.

Ecco una parte della dichiarazione sui social: “Gentili clienti, a seguito del problema ben noto relativo alla normale fruizione dei servizi, confermiamo ancora una volta che stiamo lavorando alacremente al fine di riportare i servizi alla normalità. Visto che la maggior parte delle chiamate sono per chiedere la disattivazione del rinnovo automatico della promo attiva, vi ricordiamo che attraverso la MyArea del sito rabona.it e dall’App Rabona è possibile gestire la propria SIM compresa la disattivazione della promo in corso.

Per i clienti che hanno richiesto la portabilità verso altro operatore, si comunica che, visto che la capacità evasiva ha raggiunto il massimo della disponibilità, si è creata una coda per il corretto espletamento, pertanto si conferma che, sia il numero di telefono che il credito residuo disponibile sulla propria SIM non verranno persi, in quanto saranno trasferiti regolarmente come di consueto“.