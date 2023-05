Optima Mobile lancia Super Mobile Smart

A partire da ieri 2 maggio 2023 l’operatore virtuale Optima Mobile ha lanciato una nuova offerta denominata Optima Super Mobile Smart a meno di 5 euro al mese.

Come previsto, a partire dallo scorso 2 Maggio 2023, Optima Super Mobile non è più disponibile per le nuove attivazioni. Scopriamo insieme cosa prevede la nuova offerta.

Optima Mobile lancia una nuova offerta a meno di 5 euro al mese

Nel dettaglio, con Optima Super Mobile Smart sono previsti ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile, il tutto al costo di 4,95 euro al mese. Rispetto alla precedente offerta Optima Super Mobile, in questo caso sono previsti 200 SMS invece che SMS illimitati.

Per tutto il resto del bundle, come anche per il prezzo mensile e per le spese iniziali, non è stato apportato invece alcun cambiamento. Come in precedenza, il costo di attivazione è gratuito, mentre per l’acquisto della nuova SIM sono richiesti 19,90 euro, scontati a 9,90 euro attivando l’offerta online. Anche in questo caso, l’operatore si rivolge a tutti i nuovi clienti, sia con nuovo numero che in portabilità da un qualsiasi altro operatore.

Optima Super Mobile Smart ha una durata minima di contratto di 12 mesi. In caso di recesso contrattuale per cambio venditore, il cliente comunica la propria volontà al nuovo gestore che provvederà a gestire la richiesta di portabilità. In ogni caso, per il recesso non sono previsti costi aggiuntivi. Per scoprire maggiori dettagli o altre offerte visitate il sito ufficiale dell’operatore.