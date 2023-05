Samsung Galaxy Z Flip 5 si mostra in nuovi render

Dopo aver visto i render “definitivi” di Galaxy Z Fold 5 è il momento di soffermarci sull’altro pieghevole Samsung in arrivo, ovvero Galaxy Z Flip 5.

Lo smartphone in questione è protagonista infatti di una serie di render condivisi in rete dal solito OnLeaks in collaborazione con mediapeanut.com. Scopriamo insieme qualche novità.

Samsung Galaxy Z Flip 5: spuntano in rete nuovi render

Partiamo dal display esterno, vera grande novità di quest’anno. Con una diagonale di 3,4 pollici permetterà agli utenti di interagire con il pieghevole anche da chiuso: da sottolineare la particolare forma irregolare pensata da Samsung per massimizzarne la superficie. All’interno il display ha una diagonale di 6,7 pollici, la stessa di Galaxy Z Flip 4. Sotto la scocca c’è spazio per il processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, mentre le fotocamere esterne dovrebbero essere da 12+12MP.

L’atmosfera sul settore dei pieghevoli si fa sempre più calda, preannunciando una concorrenza che sale e un interesse degli utenti sempre più alto. L’azienda non ha in alcun modo confermato l’uscita anticipata dei nuovi Samsung Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5 e le informazioni al riguardo provengono unicamente dai vari rumors sul web.

Secondo Ross Young e secondo altri analisti, la mossa di Samsung potrebbe essere interpretata in due modi: il primo riguarderebbe la volontà dell’azienda di allontanare il più possibile l’uscita dei suoi due foldable dalla prossima generazione di iPhone. Nonostante Apple non abbia ancora in programma un dispositivo pieghevole, sfidare in campo aperto i iPhone 15 potrebbe essere un rischio che Samsung non ha intenzione di correre, preferendo dunque anticipare l’uscita dei propri smartphone. Staremo a vedere.