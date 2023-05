iQOO Neo 8 Pro in arrivo con ricarica rapida da 120W

Nel corso del mese di maggio, il sotto brand di Vivo presenterà ufficialmente un nuovo smartphone. Si tratta in particolare del prossimo iQOO Neo 8 Pro. Quest’ultimo è stato già ampiamente spoilerato da rumors e indiscrezioni. Ora, però, lo smartphone è stato certificato dall’ente CCC. Questa certificazione ci ha inoltre confermato la presenza del supporto alla ricarica rapida da addirittura 120W.

Vivo annuncerà a breve il nuovo iQOO Neo 8 Pro con ricarica rapida da 120W

A quanto pare il sotto brand iQOO si appresta a stupire con l’arrivo di un nuovo smartphone. Come già accennato in apertura, infatti, stiamo parlando del nuovo iQOO Neo 8 Pro e dovrebbe essere annunciato ufficialmente sul mercato proprio nel corso di questo mese.

Sembra che questo dispositivo stupirà dal punto di vista tecnico. Secondo la nuova certificazione CCC (dove lo smartphone è stato registrato con il numero di modello V2302A), questo device sarà dotato di una feature molto interessante. Sarà infatti presente il supporto alla ricarica rapida da addirittura 120W. Questo garantirà tempi di ricarica davvero ultra rapidi.

Dal punto di vista prestazionale, sappiamo invece che sotto al cofano ci sarà il soc MediaTek Dimensity 9200+. Si tratta di un processore inedito che sarà presentato ufficialmente da MediaTek il prossimo 10 maggio 2023. Sarà realizzato con processo produttivo a 4 nm e sarà accompagnato da una GPU Immortalis-G715 MC11. Non ci sono ancora informazioni, invece, per quanto riguarda il look ed il design. Immaginiamo comunque che l’azienda pubblicherà in questi giorni dei teaser con cui rivelerà ulteriori dettagli. Vi terremo comunque aggiornati non appena emergeranno nuove informazioni.