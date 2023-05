ho.Mobile ha prorogato alcune offerte

L’operatore virtuale ho.Mobile, con l’inizio del nuovo mese di maggio 2023, ha deciso di prorogare alcune proprie offerte tra cui quelle con 130, 180 e 230 Giga.

La scadenza è stata ora fissata al prossimo 14 maggio 2023. Ricordiamo insieme cosa propongono le offerte in questione.

ho.Mobile proroga alcune offerte

Iniziamo subito con la ho 6.99 130 Giga che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 130 Giga di traffico internet mobile in 4G al costo di 6,99 euro al mese. Prorogata anche la ho 7.99 180 Giga con minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 180 Giga di traffico internet mobile in 4G al prezzo di 7,99 euro al mese.

Infine troviamo anche la ho 9.99 230 Giga che prevede minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 230 Giga di traffico internet mobile in 4G al costo di 9,99 euro al mese. Le offerte sono attivabili nei punti vendita fisici e online nel sito ufficiale dell’operatore virtuale e rientrano nella gamma “Super Giga +30GB” perché prevedono 30 Giga al mese in più rispetto alle offerte precedenti.

Da qualche settimana le offerte ho. 6,99 130 Giga, ho. 7,99 180 Giga e ho 9,99 230 Giga sono disponibili anche per alcuni già clienti ho. Mobile all’interno dell’app ufficiale dell’operatore semivirtuale sotto rete Vodafone. Per chi proviene da Kena, DigiMobil, Feder Mobile e Enegan è disponibile ho 7.99 150 Giga con minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga di traffico internet mobile in 4G al prezzo di 7,99 euro al mese.