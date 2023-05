Cupra DarkRebel: un’edizione limitata da sballo ora disponibile sul configuratore ufficiale

Il marchio sportivo di proprietà del gruppo Volkswagen, Cupra, ha presentato una provocazione digitale nel mondo automobilistico: la Cupra DarkRebel, una coupé da fantascienza che unisce stile innovativo e design radicale. Svelata virtualmente attraverso MetaHype, lo spazio di Cupra nel Metaverso, la concept car verrà realizzata fisicamente nei prossimi mesi.

Durante la presentazione della Tavascan, è stata svelata anche la DarkRebel, una sportiva con una carrozzeria shooting brake che, una volta sul mercato, diventerà la punta di diamante della gamma di veicoli elettrici di Cupra, comprendente la Born e la Tavascan stessa. La gamma si amplierà ulteriormente nel 2024 con il Terramar, mentre nel 2025 dovrebbe arrivare la versione di serie della DarkRebel.

La due posti presenta molti elementi di design caratteristici dei modelli Cupra, come una “colonna vertebrale” centrale che collega il frontale e la parte posteriore. L’aspetto è decisamente futuristico, con un lungo cofano a forma di freccia, fari anteriori e posteriori incorporati nella carrozzeria, grandi prese d’aria laterali e un maxi alettone montato sull’estremità del lunotto posteriore. Il badge Cupra illuminato è un’altra caratteristica in comune con la Tavascan.

Cupra DarkRebel: la provocazione arriva sul configuratore ufficiale

L’abitacolo è orientato verso il conducente e offre una configurazione a due posti con sedili sportivi e un volante in stile aeronautico. I clienti potranno personalizzare la Cupra DarkRebel utilizzando l’Hyper Configurator, che permette di scegliere tra tre diverse configurazioni che modificano lo stile e i riflessi della carrozzeria.

Per quanto riguarda la tecnologia, Cupra potrebbe attingere ai brand premium del gruppo Volkswagen, come la piattaforma PPE sviluppata da Audi e Porsche per le auto elettriche prestazionali. Non sono stati ancora svelati i dati tecnici relativi alla DarkRebel, ma si prevedono prestazioni da sportiva di razza, con una configurazione a due motori elettrici.

Wayne Griffiths, amministratore delegato di Cupra, è entusiasta della concept car digitale: “Noi realizziamo sogni, quindi è meglio essere pronti. Dopo cinque anni di costruzione del marchio Cupra nel mondo odierno, è tempo di pensare al prossimo passo. Cupra DarkRebel è l’interpretazione definitiva della nostra visione”.

Preparatevi a scoprire la rivoluzionaria Cupra DarkRebel, disponibile sul configuratore ufficiale del sito Cupra.