Xiaomi Mi Mix 5, tornano a sorpresa nuovi rumors

Sono passati alcuni anni da quando il produttore cinese Xiaomi presentò uno smartphone appartenente alla serie Mi Mix. Eppure, sembra che qualcosa si stia muovendo. Nel corso delle ultime ore, infatti, si è tornato a parlare in rete del prossimo Xiaomi Mi Mix 5. In particolare, il noto leaker Digital Chat Station ha pubblicato in rete addirittura una prima immagine dal vivo, da cui si riesce a estrapolare anche qualche specifica tecnica.

Xiaomi Mi Mix 5, emerge in rete una prima immagine dal vivo

A quanto pare il produttore cinese Xiaomi è effettivamente a lavoro sulla realizzazione di un nuovo smartphone della serie Mi Mix. Come già accennato, infatti, in queste ore il noto leaker Digital Chat Station ha pubblicato in rete una prima immagine del prossimo Xiaomi Mi Mix 5. In particolare, con questa immagine possiamo osservare la parte frontale.

Osservando dunque l’immagine pubblicata in rete, possiamo notare come il design non si discosti molto da quanto fatto in passato con questa serie. Lo smartphone presenta infatti un ampio display con i bordi piatti e troviamo forme squadrate, proprio come sui predecessori. Possiamo inoltre notare come le cornici attorno al display siano davvero molto sottili.

Come accennato in apertura, possiamo anche carpire alcune specifiche tecniche. Secondo quanto riportato, il nuovo Xiaomi Mi Mix 5 sarà dotato di un display con tecnologia OLED. La diagonale sarà pari a 6.73 pollici ed avrà una risoluzione pari a 3200 x 1440 pixel. Sotto alla scocca sarà invece presente il soc Snapdragon 8 Gen 2 e in accoppiata troveremo 12 GB di RAM e 256 GB di storage interno.