Per fortuna, il prezzo della benzina è sceso la scorsa settimana, almeno secondo gli ultimi rapporti del Central Energy Fund che mostrano una piccola ripresa. Questo, nell’arco di un mese, porterebbe ad un calo dei prezzi, ma per maggio resta in programma un rialzo.

L’analisi del CEF indica aumenti per la benzina e per il Senza Piombo, ma la situazione di ripresa eccessiva sta erodendo questo dato. Se le tendenze dovessero persistere fino alla fine della settimana, quando i prezzi saranno stabili, la situazione diventerà più pesante.

Le cose sembrano più rosee sul fronte del diesel, dove stiamo assistendo ad una ripresa e si punta ad un risparmio che può arrivare fino a 20 centesimi.

La situazione nel resto del mondo

Mentre i dati CEF ci danno una buona idea di cosa aspettarci il prossimo mese, conosceremo i prezzi ufficiali di benzina e diesel per maggio solo quando li annuncerà il Dipartimento dell’Energia, probabilmente all’inizio della prossima settimana.

I prezzi della benzina rimangono storicamente alti in regioni come il Sud Africa, il prezzo di 1 litro è salito infatti a 95 rand, un aumento di oltre 5,50 negli ultimi due anni e di circa 9 rand in tre anni.

Una valuta debole e i prezzi del petrolio internazionali ostinatamente elevati hanno trainato gli aumenti negli ultimi anni, e quest’ultima situazione è diventata più volatile all’inizio di aprile, quando i paesi OPEC+ hanno annunciato tagli a sorpresa alla produzione di petrolio, che hanno fatto salire il greggio a circa 86 dollari al barile.

Martedì 25 aprile, il petrolio greggio Brent veniva scambiato a 82,70 dollari al barile.

Ad aggravare la situazione dei prezzi del carburante c’è il fatto che i sudafricani pagano tasse e imposte su ogni litro di carburante, anche se, per fortuna, il governo ha deciso di non aumentare queste tariffe nel 2022 e nel 2023.