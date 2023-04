Torniamo a parlare di smartphone pieghevoli, e stavolta non per quanto riguarda i dispositivi di Samsung, ma per quelli in arrivo da parte di Motorola. La casa alata infatti è pronta a rinnovare la serie Razr.

Parliamo ovviamente di Motorola Razr 2023, un dispositivo che abbiamo già conosciuto in parte grazie ai rumor emersi finora. Nelle ultime ore sono trapelate nuove informazioni, scopriamole insieme.

Motorola Razr 2023: trapelano nuove informazioni sullo schermo

Le nuove informazioni arrivano grazie ad un video pubblicato da Chen Jin, uno dei dirigenti di Lenovo, l’azienda che ormai da anni controlla Motorola. Il video del quale parliamo dura pochissimi secondi e si intravede il profilo del nuovo Motorola Razr 2023. Si tratta del primo video che trapela sul nuovo pieghevole di casa Motorola, segno che ormai il debutto dovrebbe essere davvero vicino.

Il video non ci mostra molto del nuovo Motorola Razr 2023. Riusciamo però ancora una volta a cogliere come uno dei punti d’evoluzione principali di questo modello rispetto alle generazioni precedenti consisterà proprio nel display esterno. Sembra infatti che questo display sarà più grande rispetto a quanto visto sui modelli precedenti di Razr.

Un display esterno più grande, che avvolgerà anche la doppia fotocamera che sfoggerà il dispositivo, dovrebbe permettere maggiori possibilità di interazione agli utenti. Questo conferirà anche più senso di esistere al display esterno stesso, eliminando la necessità di aprire il dispositivo in diverse situazioni. Ancora non abbiamo una data ufficiale per il lancio del nuovo Motorola Razr 2023. Finora i rumor più accreditati hanno puntato su un debutto previsto per il prossimo giugno.