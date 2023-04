Microsoft Xbox ha recentemente deciso di eliminare una funzione abbastanza utilizzata dagli utenti. Il colosso non ha fornito una spiegazione ufficiale.

Non è più possibile condividere direttamente su Twitter filmati e screenshot catturati tramite console Xbox o la Barra di Gioco di Windows. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xbox: addio alla condivisione diretta dei clip su Twitter

Sono due le recenti novità che potrebbero essere correlate a questa decisione, prima di tutto Elon Musk ha deciso di rendere l’accesso alle API di Twitter a pagamento. Non si sa quali siano le cifre per le grosse aziende, ma si parla ufficiosamente di almeno 42.000 dollari al mese. Questa scelta sta causando diverse difficoltà operative anche a servizi di pronto intervento.

Inoltre nelle scorse ore, Musk ha inoltre accusato Microsoft in modo piuttosto esplicito di aver usato i dati di Twitter in modo illegale per l’addestramento di AI come ChatGPT, e ha minacciato azioni legali. Ricordiamo che ChatGPT è sviluppato da OpenAI, di cui Microsoft è una grossa finanziatrice. Curioso il fatto che proprio Musk è stato uno dei fondatori di OpenAI, anche se in seguito se ne è distanziato pubblicamente e ha rivolto critiche dirette proprio a ChatGPT.

Negli scorsi giorni ha addirittura annunciato la nascita di una nuova società AI, chiamata TruthGPT. Per contesto, anche Reddit in questi giorni ha deciso di rendere a pagamento le sue API in casi d’uso che coincidono con le operazioni di addestramento di AI generative. Comunque, in tutto questo non significa che condividere contenuti da Xbox sia diventato impossibile, è solo un pochino più complicato.