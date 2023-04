Il canone Rai è indubbiamente una tassa molto controversa, gli utenti si ritrovano ogni anno a doverla versare assolutamente controvoglia, molto spesso a causa dell’inefficienza,o del poco interesse, verso la TV pubblica.

Pochi sanno che la suddetta imposta venne introdotta agli inizi degli anni’70, e che nel corso del tempo ha subito innumerevoli modifiche. Fino a poco tempo fa era da versare tramite bollettino postale, ma per contrastare la crescente evasione fiscale, il Governo decise di addebitarla in automatico sulle bollette dell’energia elettrica, con pagamento a rate; oggi ha un costo fisso annuo di 90 euro, suddiviso in 10 rate da 9 euro l’una.

Canone Rai, come fare per risparmiare

Il canone Rai viene addebitato a tutti con la presunzione che ogni utente con un contratto attivo di fornitura elettrica, abbia all’interno della propria abitazione anche un televisore. Nel caso in cui tale condizione dovesse venire a mancare, è comunque possibile richiedere tranquillamente l’esenzione dal pagamento, compilando una autodichiarazione presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Prestate attenzione a non dichiarare il falso, oltre a commettere un reato, rischiereste pene molto severe.

Gli unici utenti che invece hanno diritto a richiedere l’esenzione, riuscendo altresì a vedere tranquillamente la TV pubblica, sono gli over75, che al momento della presentazione della richiesta hanno un reddito annuo inferiore agli 8000 euro. Questo reddito deve essere comprensivo anche degli altri membri dello Stato di Famiglia, è infatti considerato un reddito famigliare.