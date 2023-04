L’operatore telefonico virtuale Tiscali sta proponendo al momento diverse offerte di rilievo. Una di queste è l’offerta mobile denominata Tiscali Smart 200. Quest’ultima fino ad ora era disponibile soltanto per alcuni utenti. In questi ultimi giorni, però, l’operatore ha deciso di renderla disponibile anche per tutti coloro che richiederanno la portabilità del proprio numero dall’operatore Rabona Mobile.

Tiscali Smart 200, nuova offerta mobile contro il competitors Rabona Mobile

L’operatore telefonico virtuale Tiscali ha da poco deciso di sfidare ampiamente i vari competitors. Come già accennato in apertura, in particolare, l’operatore ha deciso di rendere disponile l’offerta mobile Tiscali Smart 200 anche ad un’altra tipologia di utenti.

In particolare, potranno attivare questa nuova offerta mobile anche tutti coloro che richiederanno la portabilità del proprio numero dall’operatore telefonico virtuale Rabona Mobile. Fino ad oggi, questa offerta era riservata soltanto a tutti coloro che provengono dagli operatori telefonici Iliad, WindTre, Very Mobile, Kena e ho. Mobile.

Per il momento, questa offerta mobile è attivabile presso tutti i punti vendita autorizzati dell’operatore Tiscali. Per ora non sappiamo se sarà attivabile anche online. Ricordiamo che Tiscali Smart 200 è un’offerta mobile davvero sensazionale. Ad un costo di soli 8,99 euro al mese, infatti, l’offerta include 200 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 100 SMS verso tutti i numeri.

Ricordiamo comunque che, fino a qualche tempo fa, l’operatore ha proposto anche una interessante offerta convergente con la rete fissa. Si tratta dell’offerta denominata Tiscali Mobile 50 che include, per l’appunto, 50 GB di traffico dati.