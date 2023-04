Unieuro ricorda a tutti di essere uno dei migliori rivenditori del nostro paese con la presentazione di un volantino che non ha quasi senso di esistere, data l’elevatissima mole di sconti applicati ed a piena disposizione dei singoli individui che vorranno acquistare.

Avvicinarsi alla campagna promozionale di Unieuro è molto più semplice di quanto potreste immaginare, basta recarsi personalmente in un negozio, senza vincoli o differenze legate alla dislocazione territoriale, oppure collegarsi al sito ufficiale, sul quale troverete elencati gli stessi prezzi, e potrete anche fruire della consegna gratuita a domicilio.

Unieuro mette alle strette Amazon con questi sconti

Per poter godere del rimborso effettivo di 300 euro, gli utenti non devono fare altro che consegnare da rottamare un vecchio notebook, ed allo stesso tempo acquistarne uno nuovo, spendendo più di 299 euro. Da notare che il rimborso sarà postumo all’acquisto, non quindi uno sconto immediato, ed è da considerarsi come valore massimo da raggiungere, tutto dipenderà dal modello consegnato e dal suo stato effettivo.

Sempre all’interno dello stesso volantino di Unieuro è possibile trovare anche una buona selezione di smartphone in promozione, tra cui spicca sicuramente l’eccellente Samsung Galaxy S23, l’ultimo top di gamma dell’azienda sudcoreana, acquistabile dal pubblico a 879 euro. Molto buona è anche la promozione legata al mondo Apple, con la presenza di iPhone 13, che può essere acquistato con un esborso finale di soli 799 euro. Tutti gli altri prodotti in promozione li potete visionare nelle pagine che trovate elencate qui sotto.