A partire da ieri 20 aprile 2023 l’operatore virtuale CoopVoce ha reso disponibile l’offerta denominata Essential a 3.90 euro al mese, sia online che nei propri negozi autorizzati.

In generale, con l’operatore virtuale Full MVNO CoopVoce, i clienti possono usufruire della rete TIM 4G con velocità fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload, come riportato nei documenti di trasparenza tariffaria. Scopriamo ora cosa comprende.

CoopVoce Essential a 3.90 euro al mese

L’offerta include ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 3 Giga di traffico internet mobile. In precedenza, a partire dallo scorso 30 Marzo 2023, CoopVoce Evo Essential era disponibile soltanto in alcuni punti vendita Coop aderenti, come ad esempio quelli di Coop Alleanza 3.0, Coop Nord Ovest (CNO), Coop Reno e Coop Trentino (SAIT).

In questo caso, per i soci Coop era previsto un prezzo scontato a 3,50 euro al mese, mentre per tutti gli altri era richiesto il costo standard pari a 3,90 euro mensili. Come previsto dalla scadenza precedente, sia per i soci che per tutti gli altri, questa versione di Evo Essential è rimasta disponibile fino al 19 Aprile 2023.

Inoltre, rispetto a prima, adesso è possibile attivare l’offerta anche online sul sito ufficiale dell’operatore, oltre che tramite Self SIM come in precedenza. In seguito a questa nuova estensione online e in tutti i punti vendita Coop, l’offerta Evo Essential a 3,90 euro al mese risulta adesso attivabile fino al 10 Maggio 2023. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.