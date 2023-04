Un po’ senza troppi fronzoli, il colosso sudcoreano Samsung ha svelato in Vietnam il suo nuovo smartphone della famiglia Galaxy A. Stiamo parlando in particolare del nuovo Samsung Galaxy A24 4G. Di quest’ultimo erano emerse soltanto qualche giorno fa alcune immagini renders. Sembra comunque che ci troviamo ad un dispositivo appartenente alla fascia media e non entry-level, viste le caratteristiche.

Samsung ufficializza il nuovo medio di gamma Samsung Galaxy A24 4G

Dopo i rumors e le indiscrezioni emerse in queste ultime settimane, il colosso sudcoreano Samsung ha finalmente svelato il suo nuovo smartphone. Come già accennato, stiamo parlando del nuovo Samsung Galaxy A24 4G. Rispetto al precedente modello, questa volta sembra che ci troviamo di fronte ad un dispositivo di fascia più alta.

Il nuovo smartphone dell’azienda dispone infatti di un comparto fotografico notevole. È presente un sensore fotografico principale da 50 MP dotato della stabilizzazione ottica dell’immagine. Oltre a questo, sono presenti un sensore grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP.

Lo smartphone dispone poi di un Infinity-U Display con tecnologia SuperAMOLED. La diagonale è da 6.5 pollici e la risoluzione è pari al FullHD+. Le prestazioni sono affidate ad un processore octa core da 2.2 GHz. Con molte probabilità, si tratta del soc MediaTek Helio G99. È poi presente una batteria da 5000 mah di capienza e con supporto alla ricarica rapida da 25W. Il sistema operativo installato a bordo è infine Android 13 con l’interfaccia utente One UI 5.0.

Per il momento il nuovo Samsung Galaxy A24 4G è disponibile all’acquisto per il mercato vietnamita. Vi aggiorneremo non appena arriveranno informazioni ufficiali anche per il mercato italiano.