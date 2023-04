Lenovo, in Italia i PC Legion con chip IA per la gestione delle sessioni di gioco

È arrivato l’annuncio ufficiale da parte di Lenovo in merito alla nuova generazione di PC, monitor e accessori della gamma Legion. La grande novità per questo 2023 è il nuovo chip Lenovo LA AI, il primo al mondo che viene dedicato su un laptop da gaming.

Gli utenti potranno trovarlo sui nuovi computer Lenovo Legion Pro 7 e 7i e Lenovo Legion Pro 5 e 5i, Lenovo Legion Slim 7i e 7, Lenovo Legion Slim 5i e 5. Questi nuovi chip dedicati sono in grado di regolare attraverso la tecnologia Lenovo AI Engine+ le termiche Lenovo Legion ColdFront 5.0, andando anche ad ottimizzare il raffreddamento. Questo mantenendo la massima potenza e scaturendo il minimo rumore. Il sistema Engine+ è in grado di implementare un algoritmo software che con il machine learning permetterà l’ottimizzazione delle prestazioni del sistema.

Arrivano anche i monitor da gaming: raddoppiata la produttività all’interno dell’ufficio ibrido

È ufficiale in casa Lenovo anche una nuova coppia di display per il gaming. Anche questa appartenente alla gamma Legion, vede i suoi dispositivi prendere il nome rispettivamente di Lenovo Legion Y34wz-30 e R45w-30. Questi offrono la flessibilità multi-tasking di PIP/PBP, KVM, così come la tecnologia True Split tipica di Lenovo per avere un display suddiviso in due monitor con un solo cavo di ingresso.

Presente anche un ingresso RJ45 integrato ad alta velocità da 2,5G su tutti e due i monitor, il quale si occupa di fornire connessioni più fluide e più stabili durante le sessioni gaming. Disponibile la compatibilità con il software Artery di Lenovo per avere funzioni avanzate di settaggio del display.

In merito al nuovo Lenovo Legion Y34wz-30, ecco un pannello mini-LED DisplayHDR 1000 curvo WQHD ultra-ampio da ben 34 pollici. La sua frequenza di aggiornamento arriva in overclock a 180 Hz mentre il tempo di risposta MPRT è pari ad 1ms. Il monitor supporta fino a 140W di potenza con USB-C, ed è in grado di alimentare laptop o altri dispositivi. Connettività garantita con HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 e con un hub USB.

In merito al Lenovo Legion R45w-30, abbiamo un display widescreen 32:9 da 44,5 pollici, dedicato ai gamers e ai creators. Il picco di luminosità raggiunge i 500 nit e la sua frequenza di aggiornamento è pari a 165 Hz overcloccabili a 170 Hz. Anche qui il tempo di risposta MPRT è di 1ms. Presente il supporto per AMD FreeSync Premium Pro e New Adaptive Sync. Presente il supporto USB-C gen 2 con 75W di potenza intelligente, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 e hub USB e porte di uscita audio.

Prezzi e disponibilità

Questa nuova serie sarà disponibile nelle principali catene di vendita a partire da giugno. Questi i listini di partenza: