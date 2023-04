Tanti sconti speciali sono stati nascosti questi giorni all’interno dell’ultimo volantino Euronics, arrivano i migliori prezzi bassi che permettono ai singoli consumatori di risparmiare al massimo, riuscendo così ad avere la possibilità di accedere indistintamente alla fascia alta della telefonia mobile.

L’unica cosa da ricordare riguarda più che altro le disponibilità territoriali, come in tutti i precedenti volantini Euronics, anche in questo caso è bene sottolineare essere localizzata in relazione al socio di appartenenza, ciò sta a significare che la campagna potrebbe differire direttamente in relazione alla regione in cui risiedete.

Euronics, un volantino pazzesco per tutti

Fino al 26 aprile, in tutti i punti vendita di proprietà del socio Euronics Nova, gli utenti possono approfittare dell’ottimo volantino intitolato Grandi Marche Grandi Sconti, al cui interno si possono trovare innumerevoli prezzi bassi, che abbracciano la maggior parte delle categorie merceologiche.

Dalla prima pagina scopriamo la possibilità di acquistare un buonissimo Samsung Galaxy A33 ad un prezzo relativamente economico, poiché bastano 279 euro per il suo acquisto, passando poi su tanti altri modelli in promozione, come Galaxy S23 disponibile a 899 euro, Galaxy A23 a 249 euro, Galaxy A04s a 139 euro, Galaxy A14 a 199 euro, Galaxy S23+ a 1099 euro, per finire con S23 Ultra, il cui prezzo è di 1599 euro.

Chiaramente sono in vendita anche smartphone di altri brand ugualmente interessanti, come Redmi 10C a 159 euro, Xiaomi 13 a 899 euro, Redmi Note 12 a 299 euro, Realme C33 a 129 euro, Realme 10 a 229 euro, Motorola Moto G32 a 159 euro e chi più ne ha più ne metta.