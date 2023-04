Telecamera FULL HD con notifiche in tempo reale quasi gratis su Amazon

La tranquillità, si sa, viene prima di tutto ed è proprio per questo che avere una telecamera o un sistema con più unità del genere in casa potrebbe risultare motivo di spensieratezza.

Oggi una grande offerta arriva da parte di Amazon e riguarda una delle migliori telecamere che il marchio TP-Link mette a disposizione.

Una telecamera da esterno con risoluzione oltre il full HD in grado di sorvegliare il vostro ambiente in tempo reale, la promo di Amazon

TP-Link, che di solito si rivolge a coloro che vogliono avere delle soluzioni per connettere il loro ambiente mediante rete Wi-Fi, oggi propone un prodotto della sua linea Tapo. Si tratta di una telecamera, la quale può essere utile per tutti coloro che hanno la necessità di controllare il loro ambiente esterno.

Se quando siete fuori non avete tanta fiducia di quello che potrà accadere all’interno dello spazio circostante alla vostra abitazione, con questa telecamera potrete stare più che tranquilli. Si tratta infatti di un dispositivo in grado di sorvegliare l’ambiente in tempo reale con una visione notturna fino ad un massimo di 30 metri. Risulta impermeabile al 100% ed è in grado di supportare due vie per l’audio.

La telecamera è inoltre compatibile con Alexa ed è in grado di inviare una notifica ogni volta che viene rilevato un movimento.

La TP-Link Tapo C310 costa questa volta il 20% in meno rispetto al prezzo ufficiale. Amazon infatti la rende disponibile a 39,99 € invece che ai soliti 49,99 €. Per acquistarla adesso dovete solo aggiungerla al vostro carrello.