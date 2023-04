Dopo quasi una settimana, i clienti Rabona Mobile stanno continuando a subire il disservizio che non permette loro di navigare in internet.

L’operatore nel frattempo, ha effettuato una nuova comunicazione sui social in cui rassicura i clienti di essere al lavoro per risolvere le problematiche in corso, oltre a scusarsi nuovamente per i disagi.

Rabona Mobile si scusa nuovamente con i propri clienti

Fino ad ora, l’unica comunicazione ufficiale dell’operatore in merito ai disservizi in corso era arrivata il 13 Aprile 2023, con un post sui social in cui, oltre a scusarsi con i clienti, Rabona Mobile sosteneva di essere al lavoro per risolvere quanto prima il disservizio. Adesso, nella giornata di domenica 16 Aprile 2023, è arrivata anche una nuova comunicazione sui social di Rabona rivolta ai suoi clienti.

Ecco il testo: “Ci SCUSIAMO ancora dell’inconveniente e comprendiamo la tua difficoltà. Ti assicuriamo che siamo al lavoro per risolvere la problematica nel più breve tempo possibile. Siamo al lavoro costantemente e stiamo rispondendo a tutti sia via email che telefonicamente al servizio clienti. Viste le tante chiamate si è creata una coda che a volte fa risultare la linea occupata, pertanto potete scrivere anche all’indirizzo email servizioclienti@rabona.it.

Sui social non trovate risposte in quanto le pagine non sono gestite dal supporto clienti ma dal reparto marketing e non ha le competenze per questo tipo di supporto. Ricordiamo ancora che tutta la nostra squadra è al lavoro costantemente per risolvere il problema. Ti ringraziamo nuovamente per la pazienza e la fiducia che vorrai accordarci“.